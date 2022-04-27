今天在大聯盟場上天使以4：1擊退守護者，此戰日本「二刀流」大谷翔平同樣擔任先發指定打擊，但被調到第2棒，首棒由右外野手沃德(Taylor Ward)取代。而大谷翔平發揮一般，總計4打數敲出1支安打跑回1分，吞下1次三振，目前打擊率是.213，狀態還有很大的提升空間。

而雖然大谷熄火，但當家王牌重炮「神鱒」卓奧特(Mike Trout)大爆發，總計3打數有2安打敲出3分打點，第3局轟出關鍵2分炮，為球隊定下勝基，他的打擊率提升到驚人的.347，攻擊指數高達1.234，累積5發全壘打，曾獲得三屆美聯MVP的他正逐漸找回可怕身手。

天使此戰派出山多沃(Patrick Sandoval)先發投球，迎戰守護者的麥肯錫(Triston McKenzie)，前者繳出7局無失分的好投，成功奪下本季首勝，麥肯錫則是投5.2局被狂打4分，最後吞下敗投，他一個人就丟掉守護者全部得分，第2局馬上被馬爾許(Brandon Marsh)敲安打失掉首分。

但惡夢還沒完，第3局他又繼續失分，卓奧特僅選了1好球就果斷出棒，逮中他88.2 mph滑球，這球偏高，在球下墜時就被卓奧特敲向左外野，並送沃德一起回本壘得分。而平安度過第4局後，5局麥肯錫再被卓奧特震撼教育，這次卓奧特擊出二壘安打追加1分。

比賽直到第9局守護者才得分，拉米瑞茲(Jose Ramirez)擊出二壘安打討回1分，讓天使牛棚投手賀蓋特(Jimmy Herget)成為隊上唯一失分的人，不過天使果斷換上終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)，他成功解決最後兩個出局數，飆出2K拿下比賽，獲得本季第4次救援成功。