田寮河畔悠閒散步，在海港邊看著大船進出，都是基隆人在休暇假日間很喜歡的活動，基隆市政府計畫改善河川與港區水質，截至2022年3月底，全市地下汙水處理管線完成39.51％，2022年基隆市政府計畫完成4000戶接管，期盼提升河川海岸水質，改善市民生活更有感。

基隆市政府工務處代理科長楊政逢表示，未有汙水處理住家，家庭廢水多會直接排放到河川，接著流到基隆港區等處，根據營建署計畫，基隆在2035年第4期地下汙水管道完成後，接管率能達到52％，在第5期規畫中會持續提高。

針對基隆汙水處理方式，楊政逢說明，六堵工業區有廢水處理廠，專門處理工業廢水，中正區與信義區接管汙水，會由和平島水資源回收中心處理家庭廢水，暖暖區、安樂區、七堵區接管汙水，則會導引到新北市八里廢水處理場，廢水必須符合國家標準後，才能排放到外界，降低環境衝擊。

楊政逢補充，基隆市中正區與信義區汙水處理主要幹管工程多已完成，已經開始橫向擴張，向各個住宅區與商業區延伸，特別中正區與信義區多是大型住宅區，如果能接管完成效益會非常顯著，能夠明顯改善基隆河川與海岸水質。