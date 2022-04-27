大陸人力資源和社會保障部今（27日）發布穩企穩崗等就業保障政策，今年第2季將對餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等特困行業，實施暫緩繳納養老保險費，將已實施的階段性緩繳失業和工傷保險費政策範圍由餐飲、零售、旅遊業擴大至上述5個行業。

根據央視報導，第1季，人社部延續實施階段性降低失業保險費率政策為企業減負347億元（人民幣，下同）。延續執行失業保險保障階段性擴圍政策，今年底前繼續向參保失業人員發放失業補助金，向參保失業農民工發放臨時生活補助。

人社部並提高中小微企業失業保險穩崗返還比例，符合條件的地區從60％最高提至90％。第1季度，向39.3萬戶企業發放穩崗返還15.7億元，惠及職工1080萬人。符合條件地區再拿出4％失業保險基金結餘用於職業技能培訓，並向受疫情影響、暫時無法正常經營的中小微企業發放一次性留工培訓補助。