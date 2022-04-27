國防部報告坦言兩岸軍力裝備比較，中共有8項優勢。摘自國防部報告

國防部今天送達立院的書面報告，在比較兩岸軍力裝備優劣情勢，坦言中共軍力有八項優勢，包括中共地面部隊打擊火力較佳，中共水面艦制海戰力超越國軍，中共戰機制空作戰稍占優勢，及中共潛艦戰力大幅超越國軍等。

國防部書面報告重點為；

一、中共地面部隊具裝備、武器自主優勢。中共地面部隊依「引研並用」政策，已漸次建立裝備、武器自主製造體系，其戰、甲車、火砲等製造水準提升，武裝直升機製造技術亦逐步增長，整體地面部隊裝備與武器獲得、後勤維修與補給等優於國軍。

二、中共地面部隊打擊火力較佳。中共地面部隊主戰坦克主砲破甲能力、自走與牽引(榴)砲及多管火箭射程，均優於國軍裝備，且數量龐大，整體打擊火力超越我軍；另為增強快反能力，近年中共更積極加速部隊機械化與資訊化換裝，未來戰力將持續增長。

三、中共具較佳造艦能力。中共在1960年代末期即具備建造旅大級飛彈驅逐艦之技術，近10餘年來，引進俄羅斯及法國先進技術，已具備建造7千噸級水面作戰艦及萬噸級核動力潛艦等能力，其中航空母艦建造依048工程計，2020年擁有2艘，後勤輔艦船進行汰舊換新(汰除老舊、小型艦船，換裝大型艦船)，整體造艦能力較我為佳。

四、中共水面艦制海戰力超越國軍。共軍自2005年起，陸續部署自製旅洋2型及引進現代級改良型驅逐艦，除提升艦載攻船彈射程至250公里(原為130公里)外，並引進偵距達180公里之俄製艦載超視距平面雷達，大幅提升制海打擊能力。目前各型艦船接近900艘，持續建造航空母艦、055型、052D型驅逐艦、054A型護衛艦、潛艦及登陸艦數量，強化遠海、水下及兩棲登陸作戰能力。

五、中共潛艦戰力大幅超越國軍。中共已具備良好柴電與核動力潛艦研建能力，目前配備潛射攻船飛彈之潛艦已達5艘(漢、商、宋、元及K級636M型)，整體水下戰力堅強，除可擔任封鎖臺海主力外，亦為抗擊、阻滯外軍之利器。

六、中共具備較佳之戰機製造能力。就兩岸空軍主戰機型獲得而言，中共空軍在充分國防資源注下，依作戰任務與軍種特性，研製不同功能戰機，現階段其自主造機能力較國軍佳。

七、中共戰機制空作戰稍占優勢。臺海作戰空域有限，制空作戰時雙方以「地面指管」手段，即可滿足作戰所需，由於雙方地面站台均能掌握臺海空情動態，故戰機偵、指管能力概同；然共軍新型戰機已配賦相位陣列雷達且飛彈射程(最遠120公里)優於我戰機(最遠112公里)，具制空及數量優勢。

八、中共空中制電磁能力較優。我方E2T／K預警機整體性能優於共軍預警機，戰時有能力接替地面站台執行臺海空中管制任務，惟臺海空域狹小、我預警機數量有限，需強化其戰力保存作為。另我C-130E天干機干擾能力與軍概同，惟僅有1架，中共空軍整體空中制電磁能力優於我軍。