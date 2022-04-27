受俄烏戰爭影響，谷歌（Google）母公司Alphabet上季營收獲利意外疲弱，受此打擊，周二Alphabet盤後股價下跌2.55%，報2,312.50美元，稍早前曾一度重挫逾6%。

谷歌旗下YouTube廣告營收疲軟，以及俄烏戰爭導致全球經濟陷入動盪，是該科技巨頭上季營運表現不如預期的主要原因。

受惠於宅在家防疫帶動的電商和網路需求，全球最大的網路搜尋和影片分享平台Alphabet過去兩年大賺特賺。分析師表示，現在情勢丕變，由於俄烏戰爭、通膨不斷升高和產品短缺導致廣告商放棄行銷活動，今年以來都很難超越那些巔峰。

Alphabet財務長Ruth Porat表示，現在預期因俄烏戰爭而放緩的營收何時可能回升，仍為時過早，她並警告美元持續走強恐將進一步衝擊本季營收表現。

Alphabet公布第一季營收年增23%，為680.1億美元，不如市場預期的681.1億美元。第一季營收創下2020年底以來最疲弱的增長力道，也是自2019年第四季以來首次落後市場預期。

淨利為164.36億美元，經調整後每股盈餘為24.62美元，較去年同期下滑6%，並落後市場預期的每股盈餘25.91美元。

以業務部門來看，第一季整體廣告營收年增22.3%，為546.6億美元。其中，YouTube廣告營收年增14%，為68.7億美元，但不及市場預期的75.1億美元。

財務長Porat表示，第一季開打的俄烏戰爭對YouTube營收造成「巨大影響」，因為該公司中止了在俄羅斯的廣告業務，且品牌廣告商，尤其是歐洲的廠商，在戰爭爆發後撤回了廣告支出。

谷歌第一季歐洲、中東與非洲地區（EMEA）營收年增19%，較去年同期的成長33%大幅放緩。

Google搜尋與其他事業營收年增24%，為396.2億美元。

Google網路事業營收年增20%，為81.7億美元。

Google Cloud雲端事業營收年增44%，為58.2億美元，優於市場預期的57.6億美元，但尚未實現獲利，第一季營業虧損為9.31億美元。

Other Bets部門（包括自動駕駛事業Waymo和生命科學事業Verily）營收大幅成長約1倍，達到4.4億美元，但虧損較去年同期擴大，達到11.5億美元。

第一季流量獲得成本（traffic acquisition costs,TAC）年增23%，為119.9億元，超出市場預期的116.9億美元。

在財報發布後，Alphabet宣布董事會通過達700億美元的庫藏股計畫，超過該集團去年公布、凌駕所有美國上市公司的500億美元回購股票規模。Alphabet表示，股價與市場情況是決定庫藏股規模的考量因素之一。