大陸無人機製造商大疆創新科技表示，該公司內部正在重新評估不同司法管轄區的合規要求。在目前的審視期間，大疆將暫停在俄羅斯和烏克蘭的所有業務活動，確保不在戰鬥中使用。這使其成為自俄烏衝突以來，第一家停止對俄羅斯銷售的中國大型公司。

據IT之家報導，大疆表示，正在與客戶、合作夥伴和其他利益相關者就在受影響地區暫時停止業務運營進行接觸。

今年3月，大疆就「無人機產品被德國最大的電子零售商 MediaMarkt 下架」一事回應稱，大疆及全球合作夥伴的社交媒體帳號均遭受了協同一致的水軍刷屏攻擊，誹謗大疆在國際局勢中有不當行為，給多方的社交媒體運營帶來了困擾。

大疆在說明中指出，他們已多次重申大疆所有產品均為民用目的設計，無法滿足軍事規格的要求。目前在海外社交平臺上指責大疆支持戰爭的說法是完全錯誤的。

此外，大疆稱在全球遵守適用的法律法規，內部合規團隊由經驗豐富的專業人士組成，以確保大疆的商業活動完全符合國際規則。