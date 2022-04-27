智崴資訊（5263）與面板大廠友達（2409）合作，打造的新一代沉浸式LED球型飛行模擬艙，27日首度在Touch Taiwan 2022智慧顯示展覽會亮相，這座新一代沉浸式飛行模擬座艙，以智崴的六軸體感模擬平台，結合友達獨家影像技術的拼接球型LED螢幕打造，未來，智崴將把新技術導入高階、中大型及多元化的遊樂設備中，打造全新的沉浸式遊樂體驗。

智崴27日表示，這座最新世代模擬座艙，是智崴最先進體感模擬技術的結晶，打造完整沉浸式體驗的新產品，也是遊戲玩家中夢想已久的元宇宙遊戲座艙。設計以LED球型4K螢幕，取代VR眼鏡，讓玩家更能看到儀表板和操縱感的配置，獲得更舒適、直覺的飛行體驗。

智崴說，玩家將乘坐於搭載體感模擬技術的飛機座艙中，選擇飛行目的地後，便可以自由地操控飛機在虛擬世界中航行，遨遊於虛擬世界的環境中，未來更將結合5G通訊技術，讓體驗者可異地連線共遊和競賽。

此外，該產品在研發階段，便已獲得海外主題樂園客戶的洽詢，未來將成為智崴高階個人化娛樂產品，為公司開拓新市場。

智崴集團表示，根據迪士尼主題樂園的財報，迪士尼主題樂園營業項目2021年第四季總營收，已經恢復至疫情前，也就是2019年第四季的水準，美國和日本的大型主題樂園人潮，更是摩肩接踵，市場復甦已見到跡象。

智崴指出，對於疫後復甦的主題樂園市場，智崴將把新技術導入高階、中大型及多元化的遊樂設備中，打造全新的沉浸式遊樂體驗。

智崴集團表示，未來，當元宇宙的市場越來越成熟，若要在虛擬世界中，體驗真實，必須透過高科技的搭乘設備，才能讓人獲得虛實難辨的體驗，對此，智崴的體感科技，將成為元宇宙發展中關鍵的一環，透過真實的體感回饋，創造出讓人彷佛置身其中的感受。