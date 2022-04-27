前藝人張庭與林瑞陽的微商事業因涉嫌傳銷遭大陸當局查處，最近網路上流傳一張夫妻二人現身機場的照片，兩人手中抱著神像，引起大家好奇。而夫妻的友人澄清那是1年前的照片，已委請律師發聲澄清，並點明夫妻兩人防疫期間足不出戶。

多個微博號近日爆料，有路人在機場偶遇張庭、林瑞陽，傳言這是涉傳銷風波後，夫妻首度現身機場，二人神情有些憔悴，身邊沒有助理跟隨，行色匆匆，被猜測是不是要出國躲難，張庭戴著口罩、帽子，一副不願意被拍的樣子，林瑞陽穿著白衣長褲，手中還抱著一尊半個身體大的神像，引起網友討論：「（抱的）是什麼神明」、「這時後還抱著神，以為可以扭轉局面嗎」、「好像是台灣的什麼神」、「啥神都救不了」、「像逃難一樣」。

不過微博上的照片被證實是舊照，去年年初兩人就被直擊到湄洲媽祖廟進香，並恭請一尊神像回家供奉，而且上海目前正處於封城管控，基本上不可能出門。而張庭和林瑞陽已針對此事委任律師處理，上海律師事務所發出的律師聲明提到，「沒有任何證據或官方證明文件就稱委託人（張庭、林瑞陽）從事傳銷活動，屬於惡意抹黑」，接著澄清該圖片是早年的新聞圖片，並不是近期拍攝，且根據上海市防疫要求足不出戶，屬於造謠行為。最後呼籲造謠者應該立即撤下、刪除相關內容，並且還會追究相關法律責任。

張庭、林瑞陽的舊照被抹黑傳播。（圖／微博）