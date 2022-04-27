台中市長盧秀燕一一檢視關懷包內的物資、用品和宣導文宣，其中心情溫度計讓居家照護中的確診者可以時時自我檢視是否需要轉介心理諮商。（謝瓊雲攝）

台中市長盧秀燕27日一早，前往西屯區公所視察作業情形，提到目前全市約有9千多人居家隔離，預計27日將有第一批、6067人解隔離，並進行一連4天的自主健康監測，每天快篩陰性才能出門工作或採買；她說，台中市快篩試劑存量這禮拜勉強夠用，下禮拜就沒有把握。

新冠肺炎確診者輕症居家照護、接觸者居家隔離3＋4等新制剛上路，台中市在29個行政區成立「居家安心照護關懷中心」提供相關關懷照護，還設置專線24小時接聽服務不打烊。

盧秀燕在民政局長吳世瑋、西屯區長陳寶雲等人陪同下了解關懷物資包準備情形，與關懷中心人力配置、作業情況；盧秀燕也親自測試，致電給2名確診者，了解居家照護期間的生活起居與健康狀況，大致狀況良好。

盧秀燕表示，中央預測這禮拜確診數字將大爆發，確診個案、匡列居隔的接觸者也爆量，在人力、物資都嚴重不足的情況下，還是要和同仁們一起努力撐過這段艱辛難熬的時間。呼籲市民朋友共體時艱，大家盡量配合。

台中市成立「居家安心照護關懷中心」，派送關懷包內除有口罩、試劑、溫度計等防疫物資，還首創提供血氧機，供確診者時時自我監測健康情況。（謝瓊雲攝）

台中市成立「居家安心照護關懷中心」，派送關懷包內除有口罩、試劑、溫度計等防疫物資，還首創提供血氧機，供確診者時時自我監測健康情況。（謝瓊雲攝）

台中市西屯區公所本周共收案64件輕症確診個案，提供居家照護服務。（謝瓊雲攝）

盧秀燕說，全國今天預計約有7萬人解除隔離，台中市目前有約9千多人居家隔離中，居隔期縮短後，預計今天就將有第一批解隔離者，人數約6千人，占3分之2，期滿後還有4天必須天天快篩自我監測，陰性才能戴上口罩出門工作、採買，但禁止到人多的場所，呼籲大家愛護自己和他人的健康，確實遵守規範。

盧秀燕提到，台中市的快篩試劑這禮拜勉強夠用，下禮拜就沒把握，一般民眾想買已經是一劑難求，因為中央已經決定5月起，比照口罩採實名制購買，細節就留待中央統一公布。

西屯區長陳寶雲說，一周來公所共收到衛生所提供的164件環境評估名單，經里幹事們在2小時內完成評估後，有49件因為無人送餐、分租套房或同住者在4人以上而無法成案，其餘115件再送回衛生所做評估，部分確診者因健康狀況不佳，無法採取居家照護，最後有67件收案，約為申請案量的4成。

而本周主動來電居護中心諮詢者有20件，其他來電反映事項，以垃圾清運處理問題最多有22件，詢問居隔通知書18件、關懷包派送時間15件，需要心理諮詢轉介者也有5件。