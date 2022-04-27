台中市長盧秀燕27日一早，前往西屯區公所視察作業情形，提到目前全市約有9千多人居家隔離，預計27日將有第一批、6067人解隔離，並進行一連4天的自主健康監測，每天快篩陰性才能出門工作或採買；她說，台中市快篩試劑存量這禮拜勉強夠用，下禮拜就沒有把握。
新冠肺炎確診者輕症居家照護、接觸者居家隔離3＋4等新制剛上路，台中市在29個行政區成立「居家安心照護關懷中心」提供相關關懷照護，還設置專線24小時接聽服務不打烊。
盧秀燕在民政局長吳世瑋、西屯區長陳寶雲等人陪同下了解關懷物資包準備情形，與關懷中心人力配置、作業情況；盧秀燕也親自測試，致電給2名確診者，了解居家照護期間的生活起居與健康狀況，大致狀況良好。
盧秀燕表示，中央預測這禮拜確診數字將大爆發，確診個案、匡列居隔的接觸者也爆量，在人力、物資都嚴重不足的情況下，還是要和同仁們一起努力撐過這段艱辛難熬的時間。呼籲市民朋友共體時艱，大家盡量配合。
盧秀燕說，全國今天預計約有7萬人解除隔離，台中市目前有約9千多人居家隔離中，居隔期縮短後，預計今天就將有第一批解隔離者，人數約6千人，占3分之2，期滿後還有4天必須天天快篩自我監測，陰性才能戴上口罩出門工作、採買，但禁止到人多的場所，呼籲大家愛護自己和他人的健康，確實遵守規範。
盧秀燕提到，台中市的快篩試劑這禮拜勉強夠用，下禮拜就沒把握，一般民眾想買已經是一劑難求，因為中央已經決定5月起，比照口罩採實名制購買，細節就留待中央統一公布。
西屯區長陳寶雲說，一周來公所共收到衛生所提供的164件環境評估名單，經里幹事們在2小時內完成評估後，有49件因為無人送餐、分租套房或同住者在4人以上而無法成案，其餘115件再送回衛生所做評估，部分確診者因健康狀況不佳，無法採取居家照護，最後有67件收案，約為申請案量的4成。
而本周主動來電居護中心諮詢者有20件，其他來電反映事項，以垃圾清運處理問題最多有22件，詢問居隔通知書18件、關懷包派送時間15件，需要心理諮詢轉介者也有5件。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。