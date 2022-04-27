新冠疫情再度升溫，本土確診人數屢創新高，民眾生活受到影響，對遠距服務需求也持續上升。開發金(2883)旗下中壽今年再度獲金管會核准推出遠距投保2.0「Smile to Sign 刷臉投保」，以客戶需求出發，累積超過1.5萬件刷臉投保的AI人工智慧學習，讓人臉辨識再進化，操作更直覺便利，縮短了操作流程及時間，將「投保零接觸、服務零距離、關懷零時差」的服務融入民眾生活中，成為防疫生活的投保新利器。

從去年疫情爆發，中壽取得遠距投保試辦資格並完成試辦，截至2022年4月止已超過1.5萬遠距受理件，並超過6成以上業務員使用遠距投保，為客戶提供更好的服務，遠距投保2.0在技術及流程上再升級，透過大數據優化，結合AI人工智慧學習讓人臉辨識更進化，讓客戶刷臉精準度再提升，不論是髮型外表變化或是有戴眼鏡等配件飾品，都能從客戶的生物特徵精準辨識，讓刷臉成為中壽業務員投保的日常利器。

而多項升級功能，讓投保流程更加速、客戶僅需依照的操作流程，就可以完成投保作業，若客戶投保時操作中斷，系統將自動記憶歷程，讓投保流程更貼心及便捷，在疫情下，業務員和客戶輕鬆零接觸就能完成投保作業。