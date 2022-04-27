央行在睽違十年半之後，今年三月第一季理事會決議終結連七凍，升息一碼。市場專家預期，房地產網路聲量將終結連續三年的高燒，今年上半年將出現降溫現象。

央行升息一碼，預期將成功減緩投資市場熱錢回流美國速度，更為抑制市場輸入性通貨膨脹的預期心理，但也牽動房市買氣。

意藍資訊OpView總經理楊立偉今（27）日表示，預期房地產網路聲量在連續三年熱度升溫之後，今(2022)年上半年，恐怕會出現降溫現象。

楊立偉表示，去年(2021)下半年房地產網路聲量合計256萬則，加上上半年的223萬則數據，全年總計超過479萬，為近三年調查以來的最高峰。隨著房地產的交易熱絡帶動輿情的討論聲量放大，更有一定的基數和比例支撐。

意藍資訊OpView分析部經理宋孟儒表示，觀察熱門關鍵字的討論狀況將可發現，M型化社會帶來的M型化消費，以往多在奢侈品產業上，現在也充斥在網友的購屋需求討論內容。如「買得起」跟「買不起」的兩類極端討論，似乎成為購屋民眾的平行時空。

楊立偉分析，去年Q2在三級警戒的疫情防範措施下，網路聲量的確一度收縮至全年的低谷；不過Q3、Q4，隨著疫苗覆蓋率攀升、防疫退至二級或二點五級警戒，民眾也逐漸回復到日常生活，因此聲量再起。

彥星喬商總經理劉安立表示，隨著疫情在國際間一直未能得到緩解，在交通運輸及疫情限制的條件下，造成能源及大宗原物料上漲的趨勢明顯。而建材上漲、缺工，推高營建成本，房價更不可能鬆動，反而看漲，因此即使在去年末央行再提抑制房價的居住正義相關手段，已不再是熱門討論趨勢。反而升息、通貨膨脹這類總體經濟的關鍵現象，討論度大為成長。

宋孟儒分析，升息與通膨討論熱度，分別大漲741%及365%分居冠、亞軍另外，近兩年造成南科人口移動，帶動地區房價飛漲的台積電，依然保持討論熱度季軍的領先位置。

比較有趣的發現則是，「不買房」的輿情和評論，一路上竄至第四名。

劉安立認為，2021年下半的網路輿情聲量雖然再攀近三年來調查的高峰，不過在每期報告的討論媒介上仍然有不同的變化。其中PPT及Dcard的使用率增加，顯示年輕族群對房地產的關注度變高，但相對而言會帶來更多買不起或不買房的聲量。

劉安立分析，而臉書社團討論量，下滑近四成，比照市場狀況來看，因為造價平均上漲三成，使得許多業主在廣告的投放及銷售的步調上也偏向惜售。這也預示接下來的市場，面臨營造成本增加、央行升息一碼、第五波預售屋聯合稽查等影響因素，供給量將不會再有大量的噴發，購屋決策期也將拉長，形成價漲量縮的惜售買盤態勢。