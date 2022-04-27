民進黨桃園市議員各選區展開初選民調，其中第九選區（楊梅區）26日晚間電話民調，結果今早出爐，該選區共提名2席，最終由現任議員鄭淑方以及新人蕭立妍出線。

桃園市議員選舉第九選區民進黨應提2席，由老將鄭淑方、前體育局專員黎正評與新人蕭立妍共同競爭。初選民調出爐，鄭淑方（0.3208）高分出線，蕭立妍（0.0558）則險勝黎正評（0.0533）。最終提名名單以民進黨中執會公告為準。

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