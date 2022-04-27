桃園市議員楊梅區初選民調出爐 鄭淑方、蕭立妍出線 13:232022/04/27 中時 蔡明亘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 楊梅區市議員由鄭淑方、蕭立妍出線（摘自鄭淑方、蕭立妍臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨桃園市議員各選區展開初選民調，其中第九選區（楊梅區）26日晚間電話民調，結果今早出爐，該選區共提名2席，最終由現任議員鄭淑方以及新人蕭立妍出線。 桃園市議員選舉第九選區民進黨應提2席，由老將鄭淑方、前體育局專員黎正評與新人蕭立妍共同競爭。初選民調出爐，鄭淑方（0.3208）高分出線，蕭立妍（0.0558）則險勝黎正評（0.0533）。最終提名名單以民進黨中執會公告為準。 2022誰來做老大》台南市議員 綠南市議員提名底定 湧言會慘敗 2022誰來做老大》嘉義縣鄉鎮市 綠營嘉縣3鄉鎮市 登記超額將協調 #鄭淑方 #蕭立妍 #初選民調 #出爐 #出線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨南市永康、曾文選區議員初選民調出爐 3老將搭2新人 12:172022/04/19 政治 民進黨南市議員第6、8選區初選出爐 蔡麗青、陳怡珍出線 13:402022/04/22 政治 2022誰來做老大》宜蘭縣議員 民進黨宜蘭市選區議員 3選將出線 04:102022/04/24 政治要聞 高市府1員工確診 急匡33同事PCR結果出爐 18:532022/04/24 生活 民進黨宜蘭市議員初選 3選將出線 11:122022/04/23 政治 國民黨松山信義議員初選詹為元出線 同區對手下一步曝光 12:232022/04/27 政治 民進黨南市議員初選民調 第1、11選區出爐 12:582022/04/21 政治 教育部青少年諮詢會代表出爐 14人將為學生權益發聲 10:272022/04/25 生活 國民黨新北議員初選民調5月2日開跑 念錯字不計算 10:262022/04/19 政治 演唱會確診＋1 中市員警確診 派出所58人快篩出爐 10:232022/04/21 生活 初選在即卻遭居家隔離 藍綠參選人用這招拜票 13:592022/04/22 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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