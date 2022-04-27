台中市七期台中市政府周邊受惠綠地與藝文重鎮，房市行情鍍金。（盧金足攝）

台中國家歌劇院是七期重劃區的藝術亮點。（盧金足攝）

台中市為中台灣產業匯聚地，其中又以七期新市政中心獲高度青睞，加上近年返台的台商大幅增加，具備充裕資金條件，且不受貸款成數影響，對於居住品質及周圍環境、治安極為重視，帶動位於七期台中市政府周邊房市的行情。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，台中市七期重劃區，綠十字園道兩旁住宅，僅剩七處可開發建地，後續動向受市場高度關注， 以該區域目前預售新案「由鉅惟上」為例，具地段稀有，建築設計與坪數規劃得宜，頂級建材加持具國際感，銷售表現搶眼。

台中市政府除了有百貨商圈，還有中台灣藝文地標台中國家歌劇院，吸引金字塔客層購屋者目光，台中新市政中心在中台灣產業、建設迅速發展的支撐下，吸引不少高端族群置產，屢傳高價成交。

位於市政公園首排的「由鉅惟上」，主打「ComfortLuxe奢適宅」新美學生活體驗，吸引許多自營商、二代家族爭相購入，該預售新案一次購入兩戶或三戶以上的客戶就有超過十組。

成屋部分，夏綠地園道旁的「大陸宝格」時有高價成交紀錄，位在府會園道的「寶璽天睿」落成後更屢傳高價交易，該區近年即將進行開發的有寶輝建設去年購入原「仁山建設接待中心」逾兩千坪基地及晨禎營造2020年購入市議會前，原「叉子餐廳」645坪土地，該區域開發備受關注。