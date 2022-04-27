明基材(8215)董事長陳建志表示，目前TV跟監視器用偏光片還是滿載，大陸蕪湖跟蘇州部分產品受影響，但產能不大，整體來看封城對公司影響有限。至於面板廠是否要求降價，陳建志認為，匯率對明基材有利，但原料持續上漲，多空互抵，面板景氣下行還沒影響，訂單能見度第二季都沒有問題。

陳建志表示，近期原材料上漲，但日圓、台幣在貶值，整體看不出偏光片跌價效應，仍在可控範圍之內。他指出，原料供應量並沒有很充足，主要原料廠沒擴產，但偏光片大陸很多在擴廠，導致原料還是吃緊情況。

他認為，下半年景氣還不是很明朗，但第二季所有產品訂單能見度都不錯，短期醫材像隱形眼鏡受大陸消費下降略受影響，戰爭反而對安室康品牌止血產品正向效果，明基材透過代理商銷售到東歐等地，止血產品產能還是滿載狀態。

電池隔離膜2021年開始出貨日本客戶後，先前接洽泰國、大陸客戶均已確定訂單，此外尚有其他大陸、日本、韓國客戶接洽中。今年第二季或第三季，偏光片營收比重可如預期降至80％以下。

明基材以「Smart Living Space」為主題，在Touch Taiwan透過智慧車載、智慧玄關、智慧娛樂及智慧工作等四大場域，展示機能膜材料在顯示器應用廣色域、大視角、抗眩光、抗反射等大尺寸顯示器多元材料技術解決方案。

明基材指出，車用顯示器材料選用首重在高溫或溫差大的環境下確保其穩定性，同時提供駕駛及乘客無反射及眩光影響的視覺舒適感，無論在曲面或異型結構顯示器中都能體現優異的視覺效果、兼容節電效益，為未來車載應用提供靈活運用的想像。今年度明基材料除了將產品以打造實體未來車方式作展出外，更同步將兼具護眼及裝飾功能的創新材料應用於車載上，當顯示器休眠模式時，儀表板可搭配車內設計風格呈現一體化視覺藝術，突破顯示器擁有視覺「顯示」功能外，能夠進一步提供車室空間客製化「裝飾」需求無限想像。