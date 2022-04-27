前國防部聯合情研中心副主任孫秉中今（27日）指出，研判對岸一旦決定以武力解決台灣問題時，解放軍確有能力可在不驚動國際視聽與監偵狀態下，發動無預警或預警時間極短的猝然突擊，趁國軍無備或未及完成戰備，迅速癱瘓國軍，奪取制三權。

台北論壇基金會四月份「台灣安全講座」今邀請孫秉中以「淺談解放軍武力攻臺」為題發表演說。會上，孫秉中指出，兩岸軍事力早已失衡，2022年大陸國防經費高達2261億美元，為台灣的17倍，然而，台灣目前主流意見仍自認對岸沒有能力武力犯台，台政府揚言，對岸若犯台，會讓對岸付出慘痛代價，但我們需要以敵為思，換位思考。

雖兩岸軍事力量懸殊，但對岸對台作戰理念始終強調和平解決。以歷史事件來看，流血衝突均發生在冷戰時期，而動武地點都在大陸周邊，且沒有一次是因擴充共產主義，均基於國家利益，而非意識形態，但若是牽扯到國家主權，對岸便在所不惜。而有衝突的案例，大部分的都是不宣而戰、以突擊的方式，讓對方措手不及，然而，衝突爆發前，都會有嚴厲的警告，包括藉由人民日報、新華網社論、解放軍報社論等發佈警告，若不聽不理，便會爆發衝突，隨後，一但達到戰略目的，見好就收、速戰速決。

孫秉中認為，台海兵力布勢符合「遠戰速勝、首戰決勝」與「戰略欺敵、先制奇製」要求，對岸一旦決定以武力解決台灣問題時，解放軍確有能力可在不驚動國際視聽與監偵狀態下，發動無預警或預警時間極短的猝然突擊，趁國軍無備或未及完成戰備，迅速癱瘓國軍，奪取制三權。解放軍強調奪「制三權」，就是企圖達到「迅速制敵」目的。港口、機場是建立攻勢基地所必需，因此快速奪控港口、機場將有利後續部隊、重裝備與物資快速輸送，藉以降低在航渡與上陸過程中，遭受截擊的可能，確保能快速上陸投入作戰。

孫秉中說，兩岸之間是中國內戰延續，台灣間題，不是軍事間題，而是政治問題。兩岸實力差距愈來愈大，拖得愈久，對台灣愈不利，中國統一間題要不要解決？何時解決？如何解決？考驗雙方領導人的智慧。

最後，孫秉中引用新加坡首任總理李光耀所言，台灣島內有關臺灣民意支持台獨的民調是沒有意義的，因為他們並不能決定。台灣的未來是由美國和中國力量的對比，以及美國介入台海的意願

所決定的。當中國與美國的力量拉近時，美國的政策就會改變。美國如果真的能夠協防台灣，那很好，不過如果美國並不能協防台灣，卻讓台灣人相信可以，那就非常殘忍了。