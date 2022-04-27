劉姓司機駕駛小貨車載運硫酸行經頭份交流道匝道時翻覆，硫酸全部灑出，頭份消防分隊人員以強力水柱噴灑稀釋硫酸。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

劉姓司機駕駛小貨車載運硫酸行經頭份交流道匝道時翻覆，硫酸全部灑出。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

劉姓司機駕駛小貨車載運硫酸行經頭份交流道匝道時翻覆，硫酸全部灑出，頭份消防分隊人員以強力水柱噴灑稀釋硫酸。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

一輛載著硫酸的3噸半小貨車，27日中午由劉姓司機駕駛沿苗124甲線經頭份交流道匝道右轉頭份市中華路時，疑因車速過快，小貨車在轉彎處翻覆，車上硫酸全部灑出，劉某除了因小貨車翻覆造成手部受傷外，也遭硫酸沾染臉部及衣服，司機趕緊爬出駕駛座，衝向路旁輪胎店，脫光身上衣物，並借水管沖刷身上沾染酸液，消防局頭份分隊據報派人車趕往，除以大量水噴灑稀釋酸液外，並將劉姓司機送醫處置，幸未波及其它人車。