載運硫酸小卡車翻覆交流道 司機脫光衣物沖水保命 13:302022/04/27 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劉姓司機駕駛小貨車載運硫酸行經頭份交流道匝道時翻覆，硫酸全部灑出。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 劉姓司機駕駛小貨車載運硫酸行經頭份交流道匝道時翻覆，硫酸全部灑出，頭份消防分隊人員以強力水柱噴灑稀釋硫酸。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 劉姓司機駕駛小貨車載運硫酸行經頭份交流道匝道時翻覆，硫酸全部灑出。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 劉姓司機駕駛小貨車載運硫酸行經頭份交流道匝道時翻覆，硫酸全部灑出，頭份消防分隊人員以強力水柱噴灑稀釋硫酸。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 一輛載著硫酸的3噸半小貨車，27日中午由劉姓司機駕駛沿苗124甲線經頭份交流道匝道右轉頭份市中華路時，疑因車速過快，小貨車在轉彎處翻覆，車上硫酸全部灑出，劉某除了因小貨車翻覆造成手部受傷外，也遭硫酸沾染臉部及衣服，司機趕緊爬出駕駛座，衝向路旁輪胎店，脫光身上衣物，並借水管沖刷身上沾染酸液，消防局頭份分隊據報派人車趕往，除以大量水噴灑稀釋酸液外，並將劉姓司機送醫處置，幸未波及其它人車。 扯！男酒醉斷片報案車被偷 真相傻眼「掉進大鵬灣」 開女友手機定位在809公里遠 網見「這地區」嘆：沒救了 #司機 #翻覆 #頭份 #硫酸 #交流道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 她搭計程車要求退費還暴怒 網友秒起底：曾闖殯儀館跟家屬要錢 12:382022/04/22 社會 芎林重劃區坐擁機能核心 星巴克將進駐 09:332022/04/22 區域情報-新竹 醫院千金光腳搭計程車 腳貼臉問「香不香」司機氣炸開告 10:022022/04/21 社會 連恩尼遜新片破紀錄 遭司機挖苦：知道你殺了多少人嗎？ 21:192022/04/22 娛樂 頭份糧倉登錄為縣定歷史建築 攜手市公所共同活化利用 16:502022/04/23 寶島 火車五一全面停駛 35.8萬人受影響 04:102022/04/23 生活新聞 向司機員喊話 交通部長：考進台鐵前就該知道假日要輪班 12:502022/04/25 生活 屏東也有「腳交女」！她爛醉對運將討親親 國道上搶拉手煞車 12:332022/04/24 社會 頭份「四月八」慶典如期舉行 5月1日系列活動登場 15:232022/04/25 寶島 環保署「村里減碳行動」競賽 拚減碳 宜蘭結頭份社區居冠 18:132022/04/21 生活 斗六2混凝土車司機排班互毆 1人慘遭開槍穿肚 10:412022/04/23 社會 屏東女乘客伸腳踹小黃司機險翻車 醉喊：你死我也死 14:432022/04/24 社會 醫院千金自稱文組學霸 竟要司機聞腳丫恐挨告 16:212022/04/21 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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