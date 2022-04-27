納豆前女友林千又7年前因跟手搖飲店發生爭執，怒嗆22K一事產生軒然大波，兩人分手後，林千又仍常在IG分享生活近況。昨(26日)她透露到銀行臨櫃想提200萬現金，沒想到行員最後竟拿出200元現鈔給她，讓她傻眼說：「我是要領200萬啦！誰要在領櫃領200塊啦」。

林千又去年7月到美國參加妹妹畢業典禮，順便接種疫苗，她也分享第一時間打到疫苗的經驗，選擇多、完全免費，但要記得攜帶護照，她自己選打輝瑞疫苗，透露：「第一劑打了不會痛，手微痠」，因此晚上就寢時只能側睡，「因為壓到打針的地方會很酸痛，換衣服可能會舉不起來」，並跨海關心台灣疫情。

林千又昨分享在銀行趣事。（圖／翻攝自cocomademedomydream IG）

去年11月，林千又被拍到和已婚富商關係親密，多日邀約吃飯唱歌，令人好奇兩人真實關係，她當時則澄清彼此僅是朋友，沒有一同回家，並曬出美照強調：「無聊的人太多，就穿這件笑一笑。」高EQ回應莫須有的緋聞。

林千又自曝被社團詐騙已經報案。（圖／翻攝自cocomademedomydream IG）

昨林千又在限時動態分享自己到銀行臨櫃提錢，她跟行員說：「我要領200」，沒想到行員弄了半天竟真的給她兩張紅色100元鈔票，讓她崩潰傻眼，今稍早她再回應網友疑問：「不是要寫單？」，她解釋：「我同時處理很多業務，櫃員有我的大小章！不需要自己填單！」，並稱當下她在櫃檯待了快30分鐘，「也沒有太注意他請我簽什麼，轉帳也是給他看手機，這只是搏君一笑請大家不要這麼認真好嗎」。