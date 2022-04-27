星座運勢網站「星座巫師」分析，巨蟹座、水瓶座、天秤座、白羊座非常幸運，擁有好人緣，而且身邊的朋友都很講義氣，在他們遇到困難時會主動協助，讓他們迅速度過難關。

▍1.巨蟹座

巨蟹座很喜歡交朋友，在社交場合顯得很活潑開朗，他們基本上和孤獨無緣，身邊總是圍繞著一大群人，而且他們交友範圍很廣泛，除了國內的朋友，甚至在國外也有一大票熟識的人。巨蟹座待人體貼，所以他們的朋友也非常講義氣，在關鍵時刻總能提供有力的協助，遇到困難也不需擔心。

▍2.水瓶座

水瓶座雖然常常活在自己的世界，但因為他們的人格特質充滿魅力，身邊總是擁有許多朋友，在他們低潮、失去自信的時候，能給予支持和鼓勵，讓水瓶座振作起來，有動力克服困難。水瓶座非常幸運，每次遇到問題或挫折，總有人幫忙度過難關，生活或職場都充滿希望。

▍3.天秤座

天秤座本性善良，而且很熱心，只要看到需要幫助的人，就會立刻伸出援手，無法漠視不管，每當有人表示感激，天秤座都覺得他們的付出不足掛齒，這樣暖心又謙虛的人，身邊自然會累積許多貴人，無論遇到多大的困難，都會有過去幫助過的人出手相助，能迅速度過難關。

▍4.白羊座

白羊座個性討喜，在社交場合特別吃香，天生就很受歡迎，不需要刻意討好他人，就會有許多人主動來認識，而且都能在短時間內混熟，保持友好關係。白羊座不會隱藏自己的情緒，有煩惱會直接表現在臉上，此時身邊的朋友會兩肋插刀提供協助，有這些講義氣的朋友在身邊，問題總能迎刃而解。