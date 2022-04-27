財政部針對近期經貿與稅收情勢(111年4月26日)，專題台灣對主要市場貿易差額分析。目前國內受惠於企業年終獎金發放增加及軍公教調薪，帶動綜所稅扣繳稅額成長，惟為緩解物價壓力實施貨物稅等降稅措施，且證交稅隨基期偏高而轉為減勢，正負互抵後，首季稅收尚呈平緩成長。展望未來，110年企業獲利攀升，有望挹注所得稅，惟近來國內外變數明顯增多，後續影響有待觀察，預期隨第2季主要稅目申報後，全年稅收情勢始趨明朗。

而為明確規範轉運、轉口貨物之通關、申報及管理，強化貨棧、貨櫃集散站與經海關核准實施自主管理業者之管理，及執行物聯網全時監控建置計畫，強化貨物監控強度，確保貨物移動安全，財政部擬具「關稅法」部分條文修正草案，在朝野立委共識下，周二經立法院第10屆第5會期第9次會議三讀通過，將俟總統公布後施行。

國際上，全球經濟尚未脫離新冠疫情陰影，又接連爆發俄烏戰事、各國對俄祭出制裁，中國大陸實施嚴格封控防疫措施，主要預測機構相繼大幅調降今年全球經濟展望，成長率僅及去年6成，並逐季走緩。由於地緣政治衝突外溢效應，加劇供應鏈瓶頸及物價走升壓力，主要國家貨幣政策轉向緊縮，加以變種病毒威脅未除，全球經濟面臨之不確定性遠甚於過往，擺盪幅度恐將加大。

目前國際經濟情勢，IMF(按購買力平價計算)及IHS最新預測，較3個月前大幅下修今年全球經濟成長0.8及1個百分點，增長力道放緩為3.6%、3.2%。而受烏克蘭戰事抑低總需求、阻礙供應鏈恢復及拉高通膨壓力等影響，WTO及IMF雙雙下修今年世界貿易量展望，將分別年增3%、5%。

拜科技創新應用商機強勁之賜，且供應鏈缺料狀況緩解，台灣第1季出口及製造業生產延續擴張態勢，勞動市場逐漸改善，消費力道同步回溫，影響所及，零售及餐飲營業額益見穩定成長。全球晶片需求依然居高不下，以及國內廠商相應投資擴產，雖有利支撐我出口動能，但在國際經濟前景轉緩及高基期因素下，將不易重現高度成長，而近期本土疫情急速擴散，亦勢必再對民間消費與就業情勢造成壓力。

國內經貿情勢方面，由於新興科技及遠距商機持續強勁，加以原物料行情走高，傳產需求不墜，111年第1季我國出口年增23.5%，進口受出口引申需求帶動，亦增25.8%，出、進口規模值創單季次高及新高。受部分產業停電與檢修影響，加上基數較高，第1季工業及製造業生產指數僅各年增6.4%、6.5%，其中電子零組件業增12.6%。

消費方面，獲益於國內油價上漲、精品銷售亮眼、電子購物業優惠活動挹注買氣，第1季零售業營業額年增3.9%；餐飲業因展店效應、促銷活動及產品推陳出新，第1季年增4.9%。3月失業率回升至3.66%，累計1至3月平均失業率為3.64%，較上年同期減0.04個百分點。

賦稅方面，第1季實徵淨額年增155億元或3.3%，主因110年上市櫃公司獲利攀高帶動，房市交易維持熱絡，及進口原物料價格上升挹注相關稅額。稅目中以綜所稅增136億元最多，其次為營所稅、營業稅各增79億、53億元，貨物稅基於穩定民生物價，調降汽柴油貨物稅，致減少近2成。

台灣對主要市場貿易差額分析，我國為出口導向型的經濟體，對外貿易依存度較深，遂使保有大量商品出超成為經貿發展之長期現象，近2年規模加速擴增，主要貨品中，電子零組件、資通與視聽產品貢獻較多，前者以陸港、東協(新加坡)為首要及次要出超來源，後者則為美國與歐洲，反映國內擁有完整半導體產業聚落、亞洲地區緊密之分工模式，以及全球資通訊產業的蓬勃發展。

雙邊貿易差額方面，陸港、美國、東協為我國前3大出超市場，而日本、南韓、歐洲因我對其生產各領域深具高度競爭力產品之需求，發展成國際供應鏈分工、跨國集團貿易圈之夥伴關係，皆為我入超主要來源；另一方面，來自中東、澳大利亞、印尼等富有生產要素稟賦區域之入超，則反映國內天然資源相對匱乏之貿易條件。

展望未來，隨新興科技應用與數位轉型商機延續，帶動晶片需求維持不墜，加上國內半導體領導業者持續推動供應鏈在地化，回流台商亦擴大在台產能，皆支撐我國出口成長動能，進一步挹注至商品出超，今年規模值可望首度突破700億美元，再締新高，並續以陸港、美國為兩大出超來源。