面板業盛會2022 Touch Taiwan今天開展，不過，在友達(2409)法說會對於今年展望再釋出保守看法，面板雙虎友達、群創(3481)今天開盤同步重挫，兩大面板廠股價跌幅一度都超過6％。外資今天出具報告同步看空面板股的今年表現，兩大美系外資給予友達重申「賣出」及「減碼」評等，目標價15元及14.5元；群創評等降至「中立」，目標價13元。

4月面板價格平均跌幅擴大到6％，遠低於市場預期的1～2％，估計整體電視面板價格第二季將下跌中個位數幅度，IT面板價格第二季跌幅更可能放大到14～16％。美系外資認為，友達第一季財報不如預期，且展望保守，基本面、股價都有下修風險，重申「減碼」評等，目標價14.5元。

另一家美系外資指出，面臨俄烏克蘭衝突升級、大陸封城及升息較預期快等因素衝擊，雖然友達雙軸轉型有助於抵銷部分面板景氣下跌影響，但友達營運還是與整個面板業息息相關，預期第二季ASP及出貨量都將持續下降，重申「賣出」評等，目標價15元。

歐系外資在最新出爐的報告中表示，受到通膨、全球經濟不確定性和更高的庫存衝擊，需求端呈現疲軟，導致電視、IT面板的平均售價(ASP)持續下滑，將群創評等由原先的「優於大盤表現」降至「中立」，目標價由21.5元下修至13元。2022年、2023年每股盈餘從2.65元、3.87元下修至0.4元、1.42元。