米可白2019年7月與「尾牙大王」謝銘杰簽字離婚，結束5年婚姻；恢單2年多的她，日前才過36歲生日就桃花大開，今（27日）被直擊已有了建築小開新男友，兩人甜蜜約會、逛街踩點國際精品。米可白透過經紀人大方認愛，坦言是交往不到1個月、「才剛開始的新戀情」，不過戀情剛萌芽就見光，她有點擔心把男生嚇跑。

米可白經紀人表示，男生大米可白4歲，兩人是之前朋友聚會介紹認識，對方確實在建築業工作，但並不是小開。兩人真正開始交往不到1個月，且這段時間米可白大多在台南拍攝公視新戲《牛車來去》，只有偶爾回台北工作才會順便見面，等於才剛開始交往就是遠距。那天被跟拍，是男生陪米可白去幫媽媽挑選母親節禮物。包括米可白家人、經紀人也都還沒見過這男生。

愛狗的米可白認為男生很貼心，且跟她一樣愛狗，跟她的愛犬黑寶也相處得很好，她不在台北時間如果較長，狗會請前夫幫忙照顧，如果只有兩、三天，男友或其他朋友會去她家餵食、照顧黑寶。經紀人笑說：「米米的對象，基本條件一定要愛狗！」

至於離婚後仍互動良好、親如家人的前夫是否已知她的新戀情，經紀人則表示，他們應該還沒聊到這些事，因為兩人真的是剛開始交往而已。米可白日前也對記者透露，今年她生日送400份禮物到育幼院等公益團體給小朋友，就是前夫的構想，她也認為這樣更有意義，他還說要請她吃飯，只是時間兜不上還沒約成。