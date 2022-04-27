厚生工程公司鍾姓員工去年9月與其他同事前往汐止區的基隆河進行河川測量，葉姓測量組長疏於未攜帶救生衣、救生圈，仍讓同事步行下水測量，不料溪水暴漲，鍾姓員工來不及逃生，不慎溺水窒息死亡，士林地檢署考量，工程公司王姓負責人、葉姓組長已經賠償家屬230萬元，給予緩起訴處分。

厚生工程公司去年9月4日上午，葉姓組長與測量團隊等5人，從桃園到新北市汐止樟樹二路原住民運動公園旁，進行河川測量，到場後發現沒有帶救生衣、救生圈，眾人並不以為意，步行到河道測量基隆河岸邊，過程中突然下起大雨，鍾姓男子被河水沖走，2小時後尋獲，經送醫急救仍宣告死亡。

案經新北市政府勞動檢查處告發，王姓負責人以及葉姓組長都坦承疏失，犯過失致死以及違反職業安全衛生法，檢察官考量兩人犯後態度良好，與家屬達成和解，且已經支付230萬賠償金，檢察官偵結，給予緩起訴處分。