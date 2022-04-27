屏東一間護理之家潘姓女照服員，2020年間餵食8旬麥姓老翁進食時，一次塞入過多食物，老翁被噎到，潘女也未告知護理師，逕自離開，害麥翁窒息死亡。屏東地院審結，考量潘女以50萬與被害人家屬達成和解，依過失致死罪判其6月徒刑，緩刑3年。

判決書指出，潘女為屏東一間護理之家的照服員，負責協助住民的生活起居的日常照顧，而2020年5月10日上午間，潘女在房內餵食8旬麥姓老翁，卻餵下過多食物，沒確認麥翁是否成功吞嚥，隨即續餵下一口，後來麥翁因食物梗塞呈現躁動狀態，潘女也未立刻告知護理師即離去。

後來直到另位陳姓照服員發現麥翁狀態有異，才緊急大聲呼救，雖經護理師緊急清除麥翁口中的異物，且送往醫院急救，無奈仍回天乏術，麥翁於同日下午因食道受阻窒息死亡。案經麥翁家屬報警提告，檢方依過失致死罪將潘女起訴。

屏東地院審理時，潘女坦承犯行，法官考量潘女已與被害人家屬以50萬元達成和解，也無前科等，依過失致死罪，處6月徒刑，得易科罰金18萬，緩刑3年。可上訴。