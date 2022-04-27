直播》月底破萬將達標 快篩實名制明上路 陳時中最新說明

新冠肺炎疫情升溫，國內今日新增8923例確診個案，其中8822例本土、101例境外移入。本土個案中，北、北、基、桃單日確診數都破千，其中以新北單日新增3241例居多。另今日新增16例中、重症個案，另有2例死亡個案，為1例本土、1例境外。指揮中心指揮官陳時中表示，今日新增案例數破8000，相較昨日的6000多，成長得算是比較多一點，明天幾乎是一定會破萬。

今日本土個案分佈以新北市3241例最多，其次依序為台北市1892例、桃園市1452例、基隆市476例、台中市356例、高雄市268例、花蓮縣237例、台南市179例、宜蘭縣135例、新竹縣110例、彰化縣98例、新竹市82例、屏東縣63例、雲林縣62例、苗栗縣53例、南投縣35例、嘉義縣24例、台東縣23例、嘉義市及澎湖縣各12例、金門縣10例、連江縣2例。

境外移入部分，101例分別自越南、西班牙、印尼、澳大利亞、印度、菲律賓等移入。

隨著病例數增多，今國內也新增16例中、重症個案，其中14人中症、2人重症，另有2人死亡。重症個案中，其中1人為先前公布的中症個案。死亡個案則有1名本土個案、1名境外移入個案，分別為70多歲及50多歲本國男性，皆已接種2劑疫苗。

死亡個案中的案30381為70多歲本土病例，4月13日進行接觸者採檢，隔日確診。醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名男子為16日公布的中症個案，具癌症病史，住院時病況惡化，轉為重度個案，採安寧治療，未住加護病房，於4月20日死亡，死因為癌症轉移、多重器官衰竭、新冠病毒感染。

另一名案35335為境外移入個案，具癌症慢性病史，於4月16日自美國入境，落地採檢陰性後返宅居家檢疫。4月17日因出現咳嗽、流鼻水、嘔吐、頭痛等症狀就醫採檢後，個案要求自動離院返家，於4月18日確診，19日於家人發現昏迷，將男子送醫，急救無效死亡，死因為心肺衰竭、新冠肺炎。

今天新增2例死亡個案，為1例本土、1例境外。(指揮中心提供)

破萬在即！今增8822 死亡+2 雙北破五千例

今年以來，國內累計的本土病例4萬2844人中，有4萬2712人為輕症、無症狀（佔99.69％），中症則有120人（佔0.28％）、重症為12人（佔0.03％），其中5人死亡。截至目前，國內共累計7萬6938例確診、858例死亡。