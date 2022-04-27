台北市26日新增1302例本土確診個案，市長柯文哲直言，如果居家隔離縮短變成「3+4」天，在沒有任何作為情況下，依北市新增確診人數推估，預計5月7日就達到1萬例，未來1周是關鍵，如果有必要，有可能「軟性封城」。此話一出引發網友關注，有網友認為「說實話，來不及」，但也有人說「不是一直說要共存...」。

根據《中國時報》今(27日)報導，柯文哲指出，沒辦法馬上說出何時施行軟性封城，只能說戰略邏輯是什麼，每天看數據、滾動式修正戰術，到什麼時候踩煞車，取決於醫院有沒有被裝滿。另外，北市府副發言人魏佑任今表示，為避免確診數的攀升導致醫療量能潰堤，柯市長提出的軟性封城是指民眾透過自律取代他律，近期也透過分析發現市民也有自發性降低不必要的移動。

對此有網友質疑「那為何不乾脆升級?」「你類了嗎？類封城跟軟性封城有差別嗎？」「我看是你瘋了」、「一下子談與病毒共存，一下子又說軟性封城，這麼沒有原則如何讓人信賴？」但也有人認為，「請你封吧，支持你」、「唉~只能地方政府自救了」、「柯比陳好多了，軟封是對的，共存不是放任指數成長確診數量」、「快封啊...慢了就難了」。