侯友宜與學生互動，體驗AR遊戲。（呂健豪攝）

與學生交流後，侯友宜拿起自拍棒與學生一起合照。（呂健豪攝）

新北市政府勞工局與泰山明志科技大學，在今（27）日上午共同舉辦校園就業博覽會，現場共40家科技大廠，釋出超過3000個職缺，提供即將畢業的學生就業機會。新北市長侯友宜也親自出席，除了給學生勉勵外，也與青年學子互動、交流，進行AR遊戲也接受學生提問，現場還有學生問他為什麼想從警察「轉行」當市長，場面十分逗趣。

侯友宜今天上午到達明志科大，先搭乘校方自行研發的電動自駕車，體驗該校在智能科技領域的專長，隨後到會場瀏覽活動辦理情形後，便開始與學生進行青年交流，他勉勵學生多方發展，不要侷限於單一專長，若有相關需求，都可以向市府勞工局及青年局洽詢，鼓勵學生畢業後都能留在新北就業，甚至創業，打出人生的一片天。

侯友宜指出，新北市幅員遼闊，人口數居全國之冠，又位居大台北都會中心，產業相當發達，青年失業率僅8.9％是全國最低，加上市府勞工局、青年局都能提供年輕人就業相關的輔導、諮詢，所以他向在場學生喊話：「你們不用怕沒工作。」

在向學生致詞之後，他也接受學生的提問，當中有1位同學逗趣問他，為什麼想從警察「轉行」當市長？他向學生解釋，自己並沒有「轉行」，會從警察到最後成為副市長，進而競選市長，是因為他在49歲時，就已經當上警政系統的最高職位，本來也可以繼續在警界做到退休，但後來是想改善更多警察沒有辦法解決的問題，才會出來選舉，他認為這是他自己追求的價值，也以此勉勵學生。

新北市勞工局指出，這次的就業博覽會邀請到鴻海、南亞科技、力積電、友達等科技大廠參與徵才，釋出職缺數較去年增加1倍多，中佔比最高的科技製造業有35家，布局全球電動車市場的鴻海科技，也看準明志智慧科技培育人才，開出50個工程師職缺，起薪皆在45K以上，另外其他科技廠也針對不同領域開出上百個職缺，大力延攬科技人才。