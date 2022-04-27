居家隔離3＋4新制上路，不少感染科專家擔心鬆綁太快，部分縣市卻認為呼籲中央盡速取消強制隔離，形成兩極意見。衛福部長陳時中昨表示，居隔3天是考量風險和社會運作的折衷作法。台大公衛學院教授陳秀熙指出，「居隔3天快篩」可有效下降遺漏確診及重症人數，和「無居隔」相比大約減少一半，且居隔3天的效果與5天、7天或10天差異不大。

中央流行疫情指揮中心宣布26日起，密切接觸者採「3天居家隔離」加「4天自主防疫」。此舉引發社會兩極看法，多位感染科專家表示擔憂，一下子從居家隔離10天縮短為3天，恐有大量潛藏病例被遺漏，導致重症死亡上升，但疫情嚴重的雙北認為，10天縮短為3天對於行政程序簡化沒有幫助，更呼籲應取消強制居家隔離。

陳時中昨表示，「3＋4」是考量風險和社會運作的折衷作法，前3天可以篩出一半以上的感染者，第4天起如需出門也要天天篩，大約8成感染者不會被遺漏。

公衛學者陳秀熙認為，「3＋4」政策是目前追求流感化趨勢的重要里程碑，以匡列居隔20萬人估算，「3天居隔」和「無居隔」的結果相比，症狀確診人數和重症人數都下降一半；如果居隔3天以上，無論是5天、7天、10天，確診人數差異不大。

值得注意的是，施打3劑疫苗可有效降低重症人數。陳秀熙強調，居隔縮短可以節省非常多的成本，台灣目前打2劑疫苗覆蓋率8成，3劑疫苗接種率持續提升，未來走向「3劑疫苗無居隔」的路是指日可待，但需要滾動式修正及行政程序配合。

目前密切接觸者居家隔離「3＋4」期間須快篩5次，包括被匡列時快篩1次，以及第4天起如需出門就要天天快篩。台大公衛學者張維容分析，抗原快篩檢測對於無症狀個案的敏感度較低，只有53％，但對於有症狀或密切接觸者等高危險群，敏感度可達8成。當感染者的Ct值越高、病毒量越低，快篩的敏感度也就越低，因此利用快篩的目的在於，提早找出高病毒的隱藏個案，以預防病毒擴散。