嘉義市學校疫情爆！嘉義高工有2名學生染疫，嘉義女中有1名兼課教師快篩陽，興嘉國小及崇文國小也各有學生染疫，學校紛紛預防性停課及採檢師生；嘉華中學採檢319名師生全部陰性，28日復課。

嘉義高工今天傳出2名高三學生確診，是不同科班，教室在同一棟樓的兩側，其中有1名住宿生昨天感覺不適搭車回家後快篩陽性，另1名學生今天早上感覺不適，未上課，快篩陽性，學校接獲2名學生通知後，通報市衛生局，已匡列這2班密切接觸的師生120多人啟動「3＋4」防疫。

校方表示，全校28日起預防性停課，將全面大清消，以因應周六及周日要作為統測試場。

還有嘉女有1名每周從台北來兼課1次的專科教師，昨天下午上課後離校，身體不適，自行快篩陽性，校方接獲通知，通報市衛生局，今天該教師上課的1至3年級共3班52名學生全部已安排到陽明醫院採檢。

市府教育處獲報，興嘉國小3年級1名學生確診，已採檢40名師生，崇文國小1名1年級學生確診，採檢26名師生，有2家幼兒園日前因傳出有人染疫而陸續預防性停課，經採檢全部陰性，其中有1家今天復課，另一家明天復課。

此外，嘉華中學因日前有1名兼課教師及1名學生確診，衛生局到學校採檢319名師生員工全部陰性，明天可復課。