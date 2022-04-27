俄烏戰事帶來的高油價使得物價高漲，但電動車相關供應鏈反受益，也帶動國內電動車ETF買氣增！據集保中心統計，截至2022年4月22日止，國內四檔電動車ETF：國泰智能電動車、富邦未來車、中信綠能及電動車、永豐智能車供應鏈ETF規模已衝到447.6億元，其中最大一檔國泰智能電動車ETF（00893）最新基金規模已逾新台幣285億元、投資人數逾20萬人！

國泰投信27日分析，2月戰事爆發以來，燃油車的汽油和柴油成本不斷飆升，這樣的情形反而推高了購置電動車的吸引力。根據EV-volumes估計，2022年第一季全球電動車銷量躍增近120％。與此同時，大陸品牌蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車3月電動車銷量均突破新高，特斯拉第一季全球交車量逾31萬輛、營益率達19.2％，創歷史紀錄並令市場驚艷。

電動車前景看好，不過4月聯準會官員鷹派談話、FOMC會議紀錄顯示5月縮表規模恐略高於預期，資金面的因素壓抑了近期科技股表現，ICE FactSet全球智能電動車指數4月以來至4月22日下跌約13％。

國泰全球智能電動車ETF（00893）基金經理人游凱卉指出，戰事與通膨為資本市場帶來不確定性，但也進一步催化了促使電動車趨勢延續的二大指標：一、是原物料價格的飆升，高油價下使消費者購置電動車的時間點提前；此外，二、對環境和氣候變遷的擔憂，也是民眾購買電動車的另一大理由，日前4月22日是世界地球日，坊間出現廣泛關於節能減碳的探討，尤其年輕人對相關議題更加關注。而國際上碳中和的目標，也驅使美、歐、中國等加速推動電動車與尋求替代能源。

游凱卉認為，在整體行業趨勢發展下，車用半導體有望成為半導體產業內發展最快的領域。目前全球車用晶片市場供給仍持續吃緊，主因安全性至上的車規半導體認證門檻，遠高於消費電子晶片，預估這情形至少延續到2023年底，而自動駕駛的接受度逐步提升，也將拉高驅動半導體如MCU（微控制器）、感測器、功率半導體等元件需求。車用電子大廠意法半導體3月底開出第一槍「喊漲」，第二季起調漲全產品線價格，由此可看出，車用半導體相關業者仍享有賣方市場，具有較佳的成本轉嫁能力，可抵禦通膨對企業獲利的侵蝕。

國泰投信表示，電動車長多趨勢仍不變，近來相關族群因消息面呈震盪拉回，評價面修正卻也創造逢低布局機會，建議投資人可將資金分批投入相關ETF，如00893是目前國內唯一鎖定全球純電動車供應鏈的ETF，最新基金規模逾新台幣285億元、投資人數逾20萬人。資訊顯示00893追蹤的標的指數─ICE FactSet全球智能電動車指數，於上周新增AMD、LG新能源、所樂太陽能科技（SolarEdge），刪除LG化學、優美科、蘇威，並於4/25開盤前生效。其中，半導體廠AMD正式打入特斯拉供應鏈，其Model S/X/3/Y全系列車款新年式皆開始搭載全新AMD Ryzen晶片處理器，提升車載多媒體、導航系統運算速度近4倍，在營運展望良好下，根據4月25日外電報導，AMD也獲得美系外資調升評等至強力買進。

永豐投信指出，今年投資市場遭逢各項不確定性因素，包括：戰爭、疫情、升息、通膨等，投資宜聚焦趨勢明確的主題，原油上漲推升市場對電動車後市展望正向，永豐智能車供應鏈ETF（00901）投資電動車供應鏈產業，長線趨勢看好，建議投資人不逢把握近期概念股股價大幅回檔、逢低建立長線部位。