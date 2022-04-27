新冠本土疫情大爆發，確診人數快速攀升，今日傳出位於台北巿信義區的中油大樓內部，包括中油總部與工程會等單位有員工染疫，人數高達兩位數，對此，中油不願回應，僅表示，相關確診、居隔都依中央流行疫情指揮中心規定辦理，對於租用中油大樓的工程會染疫狀況則不方便代為發言。

工程會證實有同仁確診但表示，確診者為舊案，目前在居家照護中，密切接觸者也都依中央流行疫情指揮中心規定辦理，讓接觸者居家上班，目前採檢都為陰性。

新冠肺炎本土確診人數快速攀上，許多地方政府、中央部會陸續傳出有人染疫，今日有在中油大樓上班的員工爆料指出，中油位於台北巿信義區的總部大樓，傳出兩位數的確診案例，心裡怕怕的，十分擔憂。

身為大樓房東，總公司也在內部的中油對確診人數不願多做回應，但表示，大樓有人染疫都會依指揮中心規定辦理，中油本身也早已啟動異地、分流辦公，如會計、出納都有分流，若一地有人確診，另一地同仁可以完全接上作業。