頭份市流東里老崎步道的桐花正值盛開。（謝明俊攝）

頭份市流東里老崎步道的桐花正值盛開。（謝明俊攝）

頭份市濫坑里鹿廚坑步道桐花正值盛開。（謝明俊攝）

頭份市濫坑里桐花正值盛開。（謝明俊攝）

苗栗全縣桐花本周全面盛開，頭份市郊老崎、鹿廚坑、繞山花、尿磜仔及相思等5大步道都有盛開桐花可賞，疫情嚴峻之際，頭份市長羅雪珠歡迎大家走出戶外賞花健行，民眾只要將和古道及賞桐的照片，以留言方式上傳至「頭份市公所─緣頭小份」紛絲專頁，就有機會得到5百元禮券。

頭份市興隆、流東等里，向來就是以頭份後花園為著稱，擁有廣大的茶園景觀，散布在低緩起伏的丘陵矮山之間，其中貫穿山區的老崎步道，過去就是當地茶農們的採茶古道，山間所採收的茶葉，就是經由老崎步道運送下山，早年茶葉採收期間，炒茶殺菁傳出的製茶清香，使得老崎步道更添茶鄉的浪漫。

當地山區長滿了許多桐花，許多桐樹就緊鄰著步道旁生長，盛開的桐花隨著徐徐涼風飄落，灑滿路旁，這個時間又正值每年首波茶菁採收時間，民眾到此除了一賞桐花漫天飛雪，還可以實際體驗製茶過程，以及享受新製茶葉的清香。

另在永和山水庫周邊的相思、鹿廚坑等2條老步道，則展現了另一種風貌的桐花秘境，過去，相思步道向來就是造橋鄉大坪村、三灣鄉永和村等偏遠村落要進入頭份市的重要通道，相思步道因沿途種滿相思樹得名，但桐花摻雜在相思樹林間，在盛開期間也有獨樹一幟的美感，尤其走到步道最高稜線涼亭一憩，望向頭份市區山下，白色的桐花與目前正值盛開的黃色相思樹花，兩相交映，別有趣味。

為了吸引大家走出戶外，多到頭份5大步道賞桐健身，頭份市公所特別推出「賞桐花 送禮券」活動，民眾只要在頭份市老崎、鹿廚坑、繞山花、尿磜仔及相思等5大步道健行賞桐，拍照上傳相關照，並以留言方式傳至頭份市公所─緣頭小份粉絲專頁，就有機會得到5百元禮券，活動只到下周為止。