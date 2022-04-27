台鐵企業工會發起五一勞動節不加班，交通部長王國材多次協商無果，今表示「已無挽回餘地」，台鐵局稍早已將「五一勞動節應變計畫專區」上架至官網，公布各車站疏運、接駁計畫，同時公告12條類火車時刻表，供民眾參考。

台鐵表示，旅客可於官網的「旅客服務」項目內，找到五一勞動節應變計畫專區，包括基隆大台北、桃竹苗、台中彰化、雲嘉南、高屏、宜花東及各支線的輸運計畫，告知旅客如何從火車站前往客運、高鐵等車站轉乘。

旅客也能從在類火車客運資訊中，找到12條路線及時刻表，包括【0971】三義－豐原、【0972】新烏日－彰化、【0975】後壁－善化、【0976】善化－台南、【0964】高雄－屏東、【0965】新左營－屏東、【0951】花蓮－台東、【0952】花蓮－玉里、【0953】玉里－台東、【0961】高雄－台東、【0962】新左營－台東、【0963】新左營－台東。