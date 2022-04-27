力成(6239)第一季財報，單季合併營收為208.31億元，季減7.1%、年成長13%，毛利率22%，年增0.9個百分點，歸屬母公司淨利21.96億元，季減12%，創下四季以來低點，每股淨利2.92元。由於力成記憶體和邏輯業務仍穩定成長，因此投顧法人維持買進評等，目標價從98.1元調升至122元。

外資已回頭買超，加上投信連4日力挺，周三力成股價逆勢翻紅，收漲1.38%、報95.8元今日最高，站穩5日、月線並強返季線。

力成期望邏輯占公司全年營收比重30~35%，成為全方位服務封測領導集團。邏輯需求持續強勁，記憶體需求穩定。車用相關也是另一個成長動能，子公司Tereprode已提早擴產，未來車用相關有機會占到35~45%晶圓測試的營收，投顧法人預估，力成2022年稅後EPS達12.18元。記憶體需求對公司而言是很穩定，但客戶集中度高。雖然今年4月面臨上海和其他大陸城市封城，但對力成利大於弊，因為客戶上海供貨有問題，將訂單轉至台灣力成，力成有接到急單。

季節性的調整和工作天數的影響，力成自結第一季營收為208.31億元，季減7.1%、年成長13%。首季記憶體方面，DRAM表現優於NAND Flash。DRAM方面，個人電腦和伺服器用的標準型DRAM需求向上，產能利用率維持滿載；智慧型手機用Mobile DRAM隨季節性出貨下滑，Graphic DRAM亦因季節性調整。NAND Flash部分，受惠遠端辦公/教學和宅經濟，PC用SSD需求持續向上，各應用端的NAND Flash單位容量成長，SSD材料短缺的影響改善，但主要客戶晶圓產出中斷，使NAND Flash營收受到影響。邏輯業務，長短料影響和季節性因素，超豐(2441)自結第一季營收47.13億元，季減7.67%。車用電子表現也很好。力成首季稅後EPS為2.92元。

力成第二季各產品來看，DRAM方面，個人電腦和伺服器用的標準型DRAM需求穩定，產能利用率維持高檔，西安廠產能利率滿載；智慧型手機用Mobile DRAM和消費電子用利基型DRAM需求開始回溫，Graphic DRAM訂單也逐步增加。5G、Cloud、Automotive相關DRAM，法人預估2022年需求都會很好。NAND Flash部分，客戶第一季晶圓廠問題獲得解決，產出預估會在第二季逐月增加。SSD/SiP/SIM出貨量穩定。Bumping和WLP導入新客戶，法人預估力成第二季稅後EPS為2.97元。

展望後續營運，力成執行長謝永達看好，2022年第二季營運可望優於往年同期水準，且看好下半年營運有機會維持成長動能，代表2022年營運將有如倒吃甘蔗般持續成長。