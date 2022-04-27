四技二專統測即將在周末舉行，教育部配合指揮中心，在校園與考場管理上也採取3＋4居家隔離新制。而依照最新統計數據，共有264名考生得居家隔離，得安排到隔離試場應試。另外，由於有27位確診考生不能應考，將採補救措施。

四技二專統一入學測驗將於4月30日、5月1日連續兩天舉行，今年共約7.9萬名考生報考。

受疫情影響，教育部今（27）日宣布，確診考生不能應考，將採外加名額入學。被通報匡列為居家隔離、居家檢疫或自主健康管理的考生，則安排到隔離試場參加考試。

教育部長潘文忠今（27）日出席立法院教文會時表示，四技二專統測會依照最新的3＋4隔離方案，來決定考生是否須隔離。

潘文忠說，截至26日止，確診考生共27人，須居家隔離264人。最近幾天都會持續更新統計，確保考生權益。

至於衛福部長陳時中日前說，不反對輕症考生參加大型考試，但教育部仍不開放，外界認為是否兩個部會沒有溝通妥善？潘文忠回應，確診考生一定不能參加統測考試，教育部會針對後續做補救安排。