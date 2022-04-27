【LIVE直播】國民黨縣市長提名陷危機？ 黨主席朱立倫最新說明

縣市長選局將於年底登場，各陣營皆積極派出戰將。國民黨中常會今(27日)通過提名宜蘭縣長林姿妙、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠參選連任。中常會今全場一致贊成徵召4位女縣市長，再次營造國民黨女力團結戰力。

國民黨2018年提名的藍營縣市長女將創下全勝戰績，今天進行第4梯次提名；台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚則列在另一波。