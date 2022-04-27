影／國民黨拍板提名4女戰將！ 林姿妙、張麗善、王惠美、黃敏惠參選連任 14:072022/04/27 中時新聞網 莊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 左起為林姿妙、張麗善、王惠美、黃敏惠。(合成圖/資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】國民黨縣市長提名陷危機？ 黨主席朱立倫最新說明 訂閱影音： 中時新聞網 縣市長選局將於年底登場，各陣營皆積極派出戰將。國民黨中常會今(27日)通過提名宜蘭縣長林姿妙、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠參選連任。中常會今全場一致贊成徵召4位女縣市長，再次營造國民黨女力團結戰力。 國民黨2018年提名的藍營縣市長女將創下全勝戰績，今天進行第4梯次提名；台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚則列在另一波。 2022誰來做老大》台南市議長 綠營邱莉莉、郭清華 再戰南市議會龍頭 2022誰來做老大》新北市議員 傳淡水地方力薦 東奧銅牌文姿云選議員 #提名 #國民黨 #參選連任 #縣市長 #女戰將 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2022誰來做老大》高雄市議員 藍左楠、鎮港區 議員民調5月啟動 04:102022/04/27 政治要聞 2022誰來做老大》雲林縣長 民進黨拚山海連線 張麗善：平常心 04:102022/04/27 政治要聞 2022誰來做老大》彰化鄉鎮市長 彰化、員林市長 藍綠原班人馬激戰 04:102022/04/26 政治要聞 藍今提名張麗善、王惠美、黃敏惠拚連任 04:102022/04/27 政治要聞 蔡其昌評估帶職參選 點名2女立委 04:102022/04/27 政治要聞 國民黨27日中常會 擬提名雲林縣長張麗善拚連任 21:082022/04/26 政治 邢泰釗檢察總長人事案 國民黨諷升官四訣竅 10:112022/04/26 政治 新人搶破頭！國民黨松山信義區初選出爐 詹為元勝出獲提名 11:132022/04/27 政治 海納百川》別讓醬缸文化在高雄發酸（劉冠宏） 21:342022/04/26 海納百川 綠縣市長力挺 林右昌籲取消電子圍籬 04:102022/04/26 政治要聞 國民黨到底要派誰選高雄市長？ 她爆：有幾位偏藍人士 11:002022/04/27 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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