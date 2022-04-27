國巨(2327)宣布實施庫藏股，買回自家股票5500張，多家外資最新報告亦看好國巨前景，其中2家美系外資給予「建議加碼」評等，1家美系外資及1家日系外資給予「買進」評等，激勵國巨今天股價逆勢收紅。

國巨第1季合併營收301.34億元，為單季歷史次高，單季歸屬於公司業主合併稅後盈餘為62.44億元，較上季增加31.8%，年增24.7%，為歷年同期新高，每股盈餘11.59元；上海及昆山逐步解封復工，國巨蘇州廠目前營運正常，僅原物料進出等受到部分影響，若5月順利解封，國巨預期，本季營運有機會小幅成長。

國巨法說會後多家外資出具最新報告，多看好國巨前景，其中2家美系外資給予「建議加碼」評等，目標價分別為695元及600元，1家美系外資給予「買進」評等，日系外資也給予「買進」評等，目標價為650元，亞系外資則將國巨2022年每股盈餘上調3%，但保持2023年每股盈餘不變，維持「優於大盤表現」評等，目標價下調至450元；港系外資及1家美系外資分別給予「持有」及「中立」評等，目標價為400元及435元

國巨自今天起至6月26日實施庫藏股，預計買回自家股票5500張，買回區間價格為280元到628元，在庫藏股力挺下，國巨今天股價開低走高，逆勢收紅。