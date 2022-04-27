台股今（27）日一早重挫約426點，指數來到16,219點，為去年10月6日來低點，隨著指數創波段低點後，特定買盤承接進場，指數至約12點半時，拉升逾150點，勞動基金運用局副局長劉麗瑜信心喊話表示，目前台灣產業基本面穩健，一時的波動在所難免，反而是長線布局的好時機。

近來以勞動基金為主的政府基金透過自營部位積極加碼，官股體系銀行部位也持續敲進，據統計，今年來，八大官股券商至4月26日止，約已買超1,900億元左右，若今天再買超百億元，就可能正式突破2千億元，官股全力護盤力抗外資提款壓力。

台股一早最低觸及16,219點大跌426點，至午盤過後指數緩步拉升，最高來到16370點之上，跌點縮小至270多點，拉升了約150點，欣興、潤泰材、智原、金像電、中信、裕民、世芯-KY、雙鴻、全宇生技-KY、綠電、新唐等都上演破底翻揚走勢。