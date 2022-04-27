明基材董事長陳建志表示，第二季偏光片訂單平穩、產能也將維持滿載，另外日圓、新台幣貶值對於毛利率都是正面。今年醫療、隔離膜產品成長的預期不變。

明基材以「Smart Living Space」為主題，在Touch Taiwan透過智慧車載、智慧玄關、智慧娛樂及智慧工作等四大場域，展示機能膜材料在顯示器應用廣色域、大視角、抗眩光、抗反射等大尺寸顯示器多元材料技術解決方案，並於現場展出甫於台灣顯示器指標大獎「Gold Panel Awards 2022顯示器元件產品技術獎」獲得「傑出產品獎」的「兼具護眼與節能效果的高防眩低反射偏光板」之各項應用。

今年度明基材料除了將產品以打造實體未來車方式作展出外，更同步將兼具護眼及裝飾功能的創新材料應用於車載上，當顯示器休眠模式時，儀表板可搭配車內設計風格呈現一體化視覺藝術，突破顯示器擁有視覺「顯示」功能外，能夠進一步提供車室空間客製化「裝飾」需求想像。

明基材料致力在護眼、抗眩、抗反射等創新開發上，新研發的「兼具護眼與節能效果的高防眩低反射偏光板」亦在台灣顯示器指標大獎「Gold Panel Awards 2022顯示器元件產品技術獎-材料及零組件類」獲得傑出產品獎的肯定。 明基材料之廣視角超高對比光學膜，有助於診斷顯示器傳遞更擬真的醫療影像。同時針對醫療級3D列印感光元件，藉由客製化的光學特性，提高3D列印之製程精度及效率。此外因應移動顯示、工業應用之產品，明基材料亦提供一體黑、低反射與高耐候等材料解決方案。