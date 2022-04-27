群創總經理楊柱祥表示，世界工廠被封鎖，異地備援很重要，群創在台灣模組廠能做到閉環生產，減少了封閉管理的衝擊。他也樂觀看待景氣，過往一個循環12～18個月，去年10月開始、這一波循環低潮已經走了三個季度，已經快到谷底。「午夜12點已經過了，離清晨還沒到、但是已經快了。」

楊柱祥表示，封城考驗下，工廠做到異地備援，大陸有的產能台灣都有，閉環式生產，在寧波、佛山、台南等地的廠區都有自己的背光和零組件、SMT生產線，少了很多供應鏈中缺膠帶、缺紙箱的問題，這就是閉環式生產的好處。

群創董事長洪進揚表示，短期來看，第二季、第三季各種干擾因素多，戰爭、封城對供應鏈造成很大的干擾，價格在低位運行。但長期來看，產能擴張速度緩，年成長率僅1～2％。各家面板廠有很多新的應用，把供給分流出貨，未來12～18個月正面看待。利基型的產品，如工控、AR、裸眼3D等等，這些新的技術和產品應用大開，會緩衝掉波動的幅度。雖然無法整個脫離景氣循環，但透過效率提升、應用性產品，讓轉型向上，減少景氣循環的劇烈的波動。