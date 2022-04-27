好好證券今（27）日宣布平台上推出375個配息基金級別，提供投資人多元化的投資理財需求服務，降低基金的買賣成本，投資人只要在好好證券平台線上成功開戶、一次定期定額扣款成功，未來包含單筆申購及定期定額投資，不限基金、金額、次數，均享有終身申贖0手續費。

好好證券在與基金業者簽下千檔基金上架後，完善配息基金的交易機制上線，即日起推出配息級別基金，滿足追求月收益投資人的理財需求，第一波上架配息基金約有160檔、共375個配息級別，包含新台幣、美元、澳幣、人民幣、南非幣、紐幣和英鎊等多種貨幣級別。

投資人只要開戶和一次定期定額扣款成功，就是好好證券的「VIP會員」，在好好證券平台上申贖任何基金，將更有優勢：1.不限投資型式，不管是單筆交易或定期定額。2.不限基金，也就是投資人只要定期定額A基金，未來買賣基金不論A基金或非A基金，不同基金公司的不同基金，都可以享有申贖0手續費優惠。3.不限金額，沒有最低投資門檻要求。投資人擁有最大投資自由度，VIP會員在好好證券平台上申購基金，都可以享有無條件的基金申贖0手續費的優惠，不必等周年慶和基金業的季節性促銷。

2022年投資有三高，一是高通膨，二是高動盪市場，三是利率走高，這三高牽動全球金融市場，也令投資人縮手觀望，儘管全球央行開始升息，但當下利率還處於低檔，市場動盪，令人心驚膽跳，但坐擁現金、不投資，財富也會被高通膨吃掉，基金投資就是投資人可以抗通膨的方式。