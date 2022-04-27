苗栗家扶中心主任湯鳳琴今天帶著自強母親的獎牌與獎品，來到惠芬媽媽家，並朗誦孩子給彭惠芬聆聽。（李京昇攝）

印尼籍彭惠芬20年前嫁來苗栗縣苑裡鎮，其先生因小腦萎縮無法工作，她自己也罹患鼻咽癌，抗癌3年重返職場，在困境中憑毅力成為家的精神支柱，今年榮獲家扶基金會選為「自強母親」，苗栗家扶中心27日特地前往彭家頒贈獎牌並給予鼓勵。

彭惠芬說，她的丈夫忠厚、肯為家計打拚，讓她能全心全意奉養公婆、照顧年幼子女，然而卻在迎來小兒子出世那年，丈夫走路開始顛簸不穩，家族遺傳性小腦萎縮症的病灶逐漸顯現，丈夫的病情每況愈下，再無法工作賺錢。

她承擔家計在鐵工廠上班，但4年前卻被檢查出罹患鼻咽癌，屋漏偏逢連夜雨的雙重打擊讓她哭斷腸，經歷了3次化療，接著26次電療，療程還沒結束已經痛苦難耐，體重直線下降、連水都難以下嚥，生不如死的痛苦讓她曾萌生放棄治療的念頭。

但念及丈夫跟年幼的小孩，她努力抗戰病魔，還因不想成為家人負擔，總是1人搭著火車到醫院接受治療，努力就醫近3年時間重返職場，去年又再度復發，但仍舊沒有打敗彭惠芬，代替丈夫，繼續為一家人打拚。

家扶基金會原定4月16日辦理全國自強母親表揚活動，然而因為疫情取消，為讓大眾看見彭惠芬突破逆境奮鬥不懈的生命故事，苗栗家扶中心主任湯鳳琴今天帶著自強母親的獎牌與獎品，來到惠芬媽媽家，透過實際的拜訪行動，當面肯定與鼓勵媽媽。

湯鳳琴期間也將孩子寫給彭惠芬的信，朗讀給彭聽，信中充滿孩子的愛與真誠，以及小孩對母親的感謝，讓彭惠芬聽到眼眶泛淚。

湯鳳琴也說，期望透過頒贈獎項，給惠芬媽媽一個鼓勵，讓惠芬媽媽知道自己不是一個人，家扶中心也會盡全力給予協助，也期待透過表揚，讓更多人看到惠芬媽媽奮鬥精神。