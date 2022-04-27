近日本土疫情嚴峻，台灣每日破千新冠肺炎確診病例，演藝圈也不例外，陸續傳出確診災情，除了談話性綜藝節目嘉賓，甚至燒到八點檔演員，歌手圈鼓鼓先前確診後康復，台灣首檔男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》自播出後就受到海內外網友熱烈討論，不料傳出3名選手確診新冠肺炎的消息，近日更爆出確診人數已經到了43位，數量驚人。

《原子少年ATOM BOYZ》是台灣2022年推出的選秀男團，由Ella陳嘉樺、周湯豪、坤達、田一德擔任導師，木木（林葦妮）擔任主持人，該節目一出便引起討論，本月23日時便傳出有3名選手確診新冠肺炎的消息，當時製作人回應：「面對病毒不恐慌，該怎麼做我們隨時應變。」

而針對今日傳出的43名確診，製作單位回應：「從周六有確診選手出現之後 陸續都有人不舒服然後快篩陽性，只要快篩陽性，就會去排PCR，所以現在陸續快篩陽性的有累積到43人。本週所有相關活動已取消，下次進棚時間原定5月中，會持續觀察狀況，目前不影響播出。」還透露選手部分是32個PCR陽性，目前都是輕症以及無症狀，工作人員大概10個，以及藝人木木。導師導師Ella、坤達、周湯豪、田一德目前快篩陰性，第一時間都快篩，身體狀況也持續注意，目前都確定沒有染疫。

而節目製作人詹仁雄前陣子還與具俊曄見面，邀請他來《原子少年》擔任飛行導師，如今節目確診數激增，想必製作人更加苦惱要怎麼防疫。