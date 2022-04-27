女星孟耿如和主持人黃子佼2020年步入禮堂，後來懷上了寶貝女兒，升格準父母，預產期就在下個月，不過身為孕婦的孟耿如，好身材始終如一，日前她曾穿著小洋裝出席黃子佼生日宴會，近日則在FB曬出光滑上空美照，比出兩個勝利YA手勢，肌膚上頭全無任何布料遮掩，散發出一股少女感，網友驚嘆連連：「這是孕婦的X背照？」

現年31歲的孟耿如，今日(27)午間在PO出上身全空照片，展示懷胎8個月多身材變化，其實早在懷胎3個月時，僅有胸部脹大現象，還踩著高跟鞋出席活動，後來接連現身在FB跟粉絲互動，也不太像是個孕婦，她在FB發文談及好身材秘訣，「說真的我沒有節食或特別保持身材，一切跟基因很有關係」，也不忘感謝媽媽神基因。

談到懷孕後的日常變化，她透露走在路上特別小心，因此「我會故意手撐著腰抱著肚子，因為覺得背影真的有點太不像孕婦」，發揮母愛保護自己和寶寶，並說：「好怕人家一不小心撞到我，最近後期開始行動很緩慢，但還是會讓自己多走走維持體力」隨後曬出上空孕婦照，散發母愛的背上還有繡了個可愛插圖。

這篇貼文一經上傳，網友讚嘆起她的好身材，留言寫下：「背影還是好瘦很美」、「完全看不出大肚子」、「這是孕婦的X背照？這真的不能怪後面的人看不出來」、「還是小少女啊」、「身材太不合理」、「有夠不科學啦」、「期待女兒黃玉米」、「太值得讓人羨慕的體質」，瞬間引發網友暴動。