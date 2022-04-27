嘉義縣消防局獲報趕到，黃男夾在駕駛座上已無呼吸心跳，經破壞車體將人救出送醫仍回天乏數。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

離奇！檳榔攤老闆無故自撞電線桿身亡

嘉義縣東石鄉三家村三塊厝上午8點多發生一起離奇車禍，一名黃姓檳榔攤老闆開著廂型車，不知何故竟在無煞車情況下直接衝撞路邊電線桿，嘉義縣消防局獲報趕到，黃男夾在駕駛座上已無呼吸心跳，經破壞車體將人救出送醫仍回天乏數，由於沒有第2輛事故車在現場，加上附近沒有監視器，警方還在調查車禍原因。

消防局8時30分獲報三家村附近有發生車禍，派遣東石、朴子分隊前往處理，發現是一輛廂型車自撞電線桿，駕駛卡在車內，車底盤不斷冒煙，救護人員立即出動水線降溫，並以破壞器材將人救出。

東石分隊小隊長蘇文亮說，年約50多歲的駕駛身上有些疑似因車禍造成的擦挫傷，因發現時心肺功能已停止，無法判定駕駛是否因身體不適，甚至暈過去才自撞，不過在救護車上一連幫他打了3劑強心針，送醫仍搶救不及。

朴子分局指出，死者自撞當下發出「碰」一聲巨響，多數人是聽到撞擊聲才跑出來查看，因附近沒有監視器，自撞原因有待調查，至於家屬對死者一早跑到東石也說一無所悉。