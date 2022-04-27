行政院推動「班班有冷氣」政策，有學生團體指出，天氣逐漸炎熱，不少學校還是沒有開冷氣。教育部回應，只要室內溫度超過28度，就可以開啟冷氣。如校方於達到氣溫條件，不允許開冷氣，可向各該主管教育局處反映，以即時處理。

教育部表示，「班班有冷氣」政策已開始推動，今年2月底前，公立高級中等以下學校電力系統改善及冷氣裝設皆已完成，3至4月完成4階段壓力測試，並於4月25日會同22縣市辦理啟動儀式。

教育部提到，公立國民中小學冷氣電費，今年已透過中央對直轄市及縣市政府一般教育補助款，編入各縣市的年度預算。

教育部指出，冷氣電費依各公立國民中學及國民小學各校各類班級數編列，以每間班級教室裝設2台冷氣，每年5月、6月、9月及10月計88天、每天8小時設算。

教育部也說明，每校也再額外增加20％的電費補助額度，供學校彈性因應。此外，本次安裝的冷氣為一級能效冷氣，經估算上開設算的冷氣補助電費足以使用到120天以上，已足以支應學生在校作息時間內所需使用。

針對校園開冷氣的條件，教育部強調，依教育部函發之「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」，只要室內溫度超過28度，就可以開啟冷氣。如校方於達到氣溫條件，不允許開冷氣，可向各該主管教育局(處)反映，以即時處理。