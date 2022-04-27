花蓮縣身心障礙者有2萬餘人，為補足復康巴士使用限制及提供友善乘車服務，縣府資助愛心計程車，單趟補助車資將於5月1日起從50％上調至70％，減輕身障者負擔。

花蓮縣政府統計，截至今年3月，縣內身心障礙者約2.6萬人，占縣內人口8.2％，為提供身心障礙者族群友善乘車服務及補足復康巴士使用限制，2018年開辦愛心計程車，每年至少有3000人次身障朋友搭乘使用。

縣府社會處長陳加富處長表示，花蓮縣因受限於地形，尤其在偏鄉地區，對身心障礙者的交通資源取得更是窒礙難行。因此今年甄選2家計程車行，由「皇冠大車隊」及「陽光計程車行」服務身心障礙朋友，有需求民眾可直接撥打合作車行電話叫車。

陳加富指出，愛心計程車憑愛心乘車卡付款，5月1日起單趟補助額度從50％提升至70％，每月上限新台幣1000元折算為愛心乘車卡點數，縣府每月自動儲值，每月未用完點數次月不累計。

陳加富提醒，使用愛心乘車卡前記得至各大連鎖便利商店儲值足夠金額以自付其餘30％車資，才可進行扣款，搭乘愛心計程車後，下車時直接刷愛心乘車卡付費即可享有車資優惠。

縣長徐榛蔚表示，身心障礙族群福利及權益一直是縣府關注的政策，調高計程車補助車資，希望能降低身障朋友們受疫情的衝擊，保障身障者落實社會參與的機會。