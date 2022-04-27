岡山空軍眷村醒村及樂群村整建工程，在民進黨立委邱志偉爭取文化部經費補助後，高雄市文化局針對樂群4號、醒村歷史建築A、F棟已經展開修繕工程，工程預計在明年及後年陸續完工。待完工後，兩處可望成為岡山藝文沙龍重鎮，並吸引民眾入場。

醒村在日據時代是海軍第61航空廠的工員宿舍群，樂群村則是原日據時代海軍航空隊宿舍，園區總面積共5.7公頃，共保留35棟獨棟眷舍，其中16棟是古蹟、10棟是歷史建築，樂群4號緊鄰空軍官校校長宿舍，長期為官校招待所，修復具有指標意義。

醒村建築在邱志偉爭取文化部核定經費，已經完成建築初步加固作業，後續邱志偉再爭取文化部補助建築修繕經費，針對A、F棟與樂群村修繕，兩案總經費為1.24億元，其中文化部補助7成經費，修繕工程近期也陸續開工。

目前A、F棟未來規畫為展覽空間、文創工作坊及輕食餐飲等，工程預計2024年完工。樂群4號則規畫為藝文沙龍、展覽空間等，修復工程2023年就能完成。邱志偉說，岡山是空軍的搖籃，眷村建築陸續完成修繕後，將提供民眾更了解空軍歷史，也將會是地方觀光、舉辦活動的重要據點。

岡山眷村文化協會常務理事張允慧表示，岡山過去長年來缺乏藝文空間，希望未來醒村與樂群村能成為藝文沙龍的重鎮，將爭取藝術家進駐，希望兩處能成為具有在地特色的新地標。