中重症+16！7旬翁院內感染轉重症亡 10多歲女肺炎併呼吸窘迫

國內今新增16例中重症個案，分別為14例中症、2例重症，其中1例重症是10多歲少女，沒打過疫苗，目前有肺炎併發呼吸窘迫，另一位重症70多歲男子，中症轉重症死亡。

指揮中心表示，16例中重症中有2人屬於重症，其中10多歲少女有慢性神經系統疾病，目前有肺炎併發呼吸窘迫，住進加護病房，使用氧氣面罩、瑞德西韋治療。

另一例重症為70多歲男性，從中症轉重症並死亡，在住院中被匡列接觸者確診，4月13日進行接觸者採檢，4月14日確診，有癌症病史、慢性神經系統疾病，屬重度感染個案，採安寧治療，未住加護病房，於4月20日死亡，死因是癌症轉移多重器官衰竭新冠病毒感染。

今年以來，國內累計的本土病例4萬2844人中，有4萬2712人為輕症、無症狀（佔99.69%），中症則有120人（佔0.28%）、重症為12人（佔0.03%），其中5人死亡。截至目前，國內共累計7萬6938例確診、858例死亡。