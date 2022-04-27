美國EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機

近年來中國雖加強電子戰（EW）能力，但美國卻正著眼於不同的發展道路，打算淘汰強大的電戰機EA-18G「咆哮者」（Growler）。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）27日報導，美國海軍最近在2023會計年度預算需求書中透露，打算讓隸屬遠征電子攻擊中隊（Expeditionary VAQ）的5支中隊，也就是25架非艦載型「咆哮者」退役，而這意味著美方要淘汰將近1/3的戰術電子攻擊機。

相對的，中國正加強電子戰力，今年1月時，兩架殲-16D電戰機才首度亮相，加入中方軍機編隊，侵擾台灣防空識別區。廣泛認為，殲-16D是解放軍最現代的戰機之一，經常被比喻為陸版EA-18G，而它干擾敵方雷達系統的能力，或許足以決定成敗。在中方致力加強電子戰力之際，美國海軍卻決定縮小「咆哮者」機隊，令航空迷和防務專家感到不解。

預定退役的VAQ 131、132、134，135和138等5支「咆哮者」遠征電子攻擊中隊時常奉派前往亞洲和歐洲，以支援美軍和盟友。例如，俄軍侵略烏克蘭後，VAQ-134中隊的6架「咆哮者」今年3月就被派往德國斯潘達勒姆空軍基地（Spangdahlem Air Base），以支援北約（NATO）。

而美國海軍決定，要送25架強大的電戰機進墳場，實在令許多人困惑，尤其是在「咆哮者」加了下一代干擾吊艙（Next Generation Jammer pods）後，更是如此。