副縣長陳正昇表示，南投擁有得天獨厚的自然美景、特色產物，完善的交通建設讓遊客安心旅遊，今年結合內政部營建署，辦理人本交通與教育宣導，一起來推動人本交通。(縣府提供／吳建輝南投傳真)

宣導將持續到９月，期間將結合縣內活動辦理闖關、著色、影音創作、IG攝影比賽等，共同推廣人本交通。(縣府提供／吳建輝南投傳真)

南投縣為台灣觀光首都，每年吸引千萬遊客到訪，縣府除積極推廣觀光旅遊之外，交通安全也是相當重要課題之一，縣府今年度將深入校園、社區、以及各大觀光景點等，進行以人為本的交通宣導，還準備交通宣導小胖卡巡迴全縣，要讓交通安全觀念扎根南投，杜絕三寶。

南投縣內有許多觀光步道、腳踏車步道、通學步道，縣府積極改善提升道路品質，對於人本交通的人性化與環境永續，也規劃幾個重點，今年設計吉祥物「這投鹿」，利用生動有趣的教材，深入校園與大眾的生活中，搭配線上遊戲與寵物養成元素，在遊戲中傳遞人本交通，也讓交通觀念從小扎根。

副縣長陳正昇表示，南投擁有得天獨厚的自然美景、特色產物，完善的交通建設讓遊客安心旅遊，今年結合內政部營建署，辦理人本交通與教育宣導，還請來知名Youtuber黃小玫為南投人本交通創作主題曲「Hello Hello」，一起來推動人本交通宣導。

陳正昇說，為了讓不同年齡層的民眾了解人本交通內容，並實際感受人本交通建設對環境與生態意義，因此向內政部營建署爭取經費，結合寓教於樂的校園與社區宣導，未來宣導小胖卡將巡迴縣內國中小、社區等，民眾也有機會在不同活動，各大景區看見小胖卡身影。

陳正昇還說，「人本交通」是現代市區道路規劃重點，跟過去交通網絡強調以車為本有很大不同，宣導將持續到９月，期間將結合縣內活動辦理闖關、著色、影音創作、IG攝影比賽等，共同推廣人本交通，最後預計在日月潭向山行政暨遊客中心舉辦成果展，邀請大家體驗南投人本交通與環境友善精神。